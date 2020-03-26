Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının bugünden itibaren elektronik ortamda yapılabileceğini duyurdu.

Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ekonomik İstikrar Kalkanı ile firmalara maliyet ve istihdam desteği sağlamak için ilan ettiğimiz “Kısa çalışma desteği” başladı. Süreçten etkilenen tüm firmalarımız başvurabilir." ifadelerini kullandı.

Çalışanların korunacağını, firmaların destekleneceğini vurgulayan Albayrak, #BirlikteBaşaracağız etiketini kullandığı paylaşımında başvuru ile ilgili detayların bulunduğu İşkur sayfasının linkini de kullandı.

Öte yandan, 'Kısa Çalışma Ödeneği' ile ilgili genel bilgiler, başvuru için gerekli belgeler ve iletişim adresleri "www.iskur.gov.tr" adresi üzerinden yayımlandı.