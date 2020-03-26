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TOKİ taksitleri 2 ay ertelendi
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüs tedbirleri kapsamında aldıkları tedbiri Twitter hesabından açıkladı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz.— Murat KURUM (@murat_kurum) March 26, 2020
Kurum, paylaşımında, şunları söyledi:
"Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz."
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