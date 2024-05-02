Çok Bulutlu 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 02.05.2024 10:17

Kırmızı et üretimi 2023'te yüzde 8,8 arttı

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,8 artarak 2 milyon 384 bin 47 tona yükseldi.

Kırmızı et üretimi 2023'te yüzde 8,8 arttı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2022'de 2 milyon 191 bin 625 ton olan kırmızı et üretimi, 2023'te yüzde 8,8 artışla 2 milyon 384 bin 47 ton olarak hesaplandı.

Geçen yıl, 2022'ye göre sığır eti üretimi yüzde 6,2 yükselerek 1 milyon 670 bin 606 ton, koyun eti üretimi yüzde 16,3 artarak 569 bin 66 ton, keçi eti üretimi yüzde 11,3 yükselişle 128 bin 989 ton, manda eti üretimi de yüzde 13,3 artarak 15 bin 386 ton oldu.

Son 10 yıla ilişkin kırmızı et üretim tahminleri incelendiğinde, toplam kırmızı et üretiminin 2014 yılında 1 milyon 123 bin 59 ton iken 2023'te 2 milyon 384 bin 47 tona ulaştığı görüldü.

Kırmızı et üretiminin 2023'te yüzde 70,1'ini sığır eti, yüzde 23,9'unu koyun eti, yüzde 5,4'ünü keçi eti ve yüzde 0,6'sını manda eti oluşturdu.

Kırmızı et üretim tahmini, Tarımsal İşletmelerde Hayvansal Üretim Araştırması'ndan elde edilen demografik verilere dayalı belirlenen "kasaplık güç oranı"yla hesaplanan "iç popülasyondan kesilen hayvan sayısı" ile "ithalattan kesilen hayvan sayısı"nın ortalama karkas ağırlıklarıyla çarpılması suretiyle elde ediliyor.

ETİKETLER
Tarımsal Destek Hayvancılık
Sıradaki Haber
Türkiye'de 2023'te 21,5 milyon ton çiğ süt üretildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:19
Gazze'de can kaybı 34 bin 396'ya çıktı
11:16
ABD'li Senatör: Üniversitelerde düzenlenen protestolara değil, Gazze'ye odaklanmalıyız
11:11
Yılmaz, 3. Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'na katıldı
11:05
Türkiye'de 747 bini aşkın turist balonla uçtu
10:51
Tokat'taki depremde evi ağır hasar görenler konteynere yerleşiyor
10:49
Londra'daki taksi şoförlerinden Uber'e 250 milyon sterlinlik dava
Başkentin Yılkı atları
Başkentin Yılkı atları
FOTO FOKUS
ABD'de Filistin'i destekleyen öğrencilere sert müdahale
ABD'de Filistin'i destekleyen öğrencilere sert müdahale
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ