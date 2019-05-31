Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Lüleburgaz sahasında incelemelerde bulundu.

Burada bulunan ankonvansiyonel (kayagazı) doğalgaz arama kuyusu Çeşmekolu 2'de ilk sondaja start veren Bakan Dönmez, ardından kuyuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"İlk startı da verdik. Bu kuyunun diğer kuyulardan farkı şu, ankonvansiyonel dediğimiz klasik olmayan yeni teknolojiyi burada kullanacağız. Ağırlıklı olarak bu teknoloji ilk ABD'de kullanıldı, şimdi Türkiye'de de kullanmaya başladık. Burası tam ankonvansiyonel nitelikte bir teknolojiyle yapılıyor. Yaklaşık 5 bin metre kadar ineceğiz, bu havzada bu derinliğe hemen hemen ilk defa iniyoruz.

Arkadaşların sismik yaptığı analizlerde, derinde kaya gazı potansiyelinin olduğu tespit edildi. Şimdi ilk sondajla, önümüzde 160 günlük iş programımız var, onu tamamladığımızda olup olmadığını görmüş olacağız, arkadaşlar ümitli, ben de ümitli olmak istiyorum."

Bakan Dönmez, sondajın kazasız belasız tamamlanması dileğinde bulundu.

Kaynak: AA