Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından, 9 günlük bayram tatilinde düzenlenecek seferlerle ilgili bilgi verdi.

"Bayram tatilinde sizleri sevdikleriniz ile buluşturmak için 1-9 Haziran'da 129 ek sefer, 1 milyon 930 bin misafir. İç hat misafir 930 bin. 12 bin 624 sefer yapacağız. Bayram gidiş ve dönüşlerde yoğunluk beklenmektedir. Lütfen dikkate alınız. Emniyet ve mutluluk ile."

Bayram tatilinde sizleri sevdikleriniz ile buluşturmak için:



1-9 Haziran"da.



➡️129 ek sefer

➡️1.930.000 misafir

➡️İç hat misafir 930.000

➡️12624 sefer yapacağız.



Bayram gidiş ve dönüşlerde yoğunluk beklenmektedir. Lütfen dikkate alınız.



Emniyet ve mutluluk ile.. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) 31 Mayıs 2019

THY'nin bayram yoğunluğu

İstanbul'dan dünyanın 124 ülkesine uçacak THY uçaklarının doluluk oranları da yüzde 85,4'e vardı. 495 gidiş seferi planlanırken, uçuşların ek seferlerle daha da artması bekleniyor.

THY'nin bugün İstanbul Havalimanından kalkacak 482 seferde yüzde 85,2 doluluk oranı ile 80 bin 277 yolcu taşıması öngörülüyor.

Bugün ve yarın, genel doluluk oranının yüzde 80, günlük yolcu sayısının ise 200 binin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA