Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre Türkiye, geçen yıl 62 ülkeye kiraz satarak 223 milyon 796 bin dolar döviz girdisi sağladı.

İhracatta ilk sırada 91 milyon dolarla Almanya yer aldı. Bu ülkeyi 52 milyon dolarla Rusya ve 14 milyon dolarla Avusturya takip etti.

Türkiye'de kirazın en erken yetiştiği bölgeler olan Manisa'nın Şehzadeler ilçesi ile İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 210 bin dekar arazide yılda ortalama 160 bin ton kiraz üretiliyor ve bunun önemli bir kısmı ihraç ediliyor.

Parlak kırmızı rengi, iri tane yapısı, kendine özgü aroması ve uzun raf ömrü nedeniyle tercih edilen "Ziraat 0900" türü bölge üreticisinin ana geçim kaynağı durumunda bulunuyor.

"İhracatımızın geçen seneki rakamların üzerine çıkacağını umut ediyoruz"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, kuzey yarım kürede ilk kiraz hasadının Manisa'da yapıldığını ve bunun ihracatta Türkiye'ye büyük avantaj sağladığını ifade etti.

Geçen yıl birçok üründe olduğu gibi kirazda da ihracat rekoru kırıldığını belirten Uçak, kirazda yüksek kaliteyi yakaladıklarını ancak bu yıl baharda yaşanan soğuklar nedeniyle hem verimin düştüğünü hem de sezonun yaklaşık 20 gün geç başladığını söyledi.

Geçen yıl elde edilen rekorda Çin'e yapılan ihracatın büyük payı olduğuna işaret eden Uçak, ancak bu sene bu pazarda zirai karantina süreleriyle ilgili sorun yaşandığını, çözüm için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Uçak, Türkiye'den eylüle kadar kiraz ihracatı yapıldığına dikkati çekerek, "Manisa ve İzmir'de erkenci bölgelerdeki hasat bittikten sonra daha iç kısımlara geçeceğiz. Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Malatya, Batman ve Mardin'e kadar geniş bir coğrafyada ihracatlık kiraz hasadı yapılıyor. Buradaki ürünlerle birlikte ihracatımızın yine geçen seneki rakamların üzerine çıkacağını umut ediyoruz" dedi.

Kilogram fiyatı 30-35 lira

Öte yandan, bölgedeki bahçelerde kiraz hasadı sürüyor. Gün ağarırken başlayan hasat çalışmaları öğlen saatlerine kadar devam ediyor. Toplanıp kasalara konulan kirazlar daha sonra pazara taşınıyor.

Burada tüccarların sıkı pazarlıklarla aldığı kirazlar paketlendikten sonra raflara doğru yola çıkıyor. Yakın ülkelere tırlarla götürülen kiraz, uzak ülkelere ise raf ömrünün kısa olmasından dolayı hava yoluyla ihraç ediliyor.