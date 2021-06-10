İKO desteğiyle kurulan "www.kuyumculuk.org" sitesiyle Türkiye’nin herhangi bir ilindeki kuyumcu mağazası, imalatçı firmalar ve atölyelerle çevrim içi görüntülü iletişim kurarak model ve koleksiyonlarını inceleyebiliyor ve sipariş verebiliyor.

Portalda üreticilerin ürünleri, altın, pırlantalı mücevher, alyans, montür, mücevher taşları ve benzeri şekildeki kategoriler altında bulunuyor ve ürünlere yönelik detaylı arama yapılabiliyor.

Her firma en az 50 ürünle yer alıyor

Ayrıca, listeleme sayfasında, ürünlerle birlikte üretici firma da görüntülenebiliyor, alıcı firma dilediği ürünlere ve üreticilere rahatlıkla ulaşabiliyor.

Sistemde her firma, en az 50 ürünle ve her bir ürünün en az 2 farklı açıdan resmi, model üstünde çekimi 360 derece videosu yer alıyor.

Her firma için özel sayfa ayrılan portaldaki söz konusu sayfalarda koleksiyonların yanı sıra şirket profilinden katılım gösterdiği fuarlara, faaliyet türünden şirket tanıtım videolarına, yetkili kişi bilgilerinden, firmanın ürün harici fotoğraf galerisi ve üye olduğu kurumlara kadar her detay yer buluyor. Sistem aynı zamanda online mücevher sunumu için geliştirilen "j-box" ile de entegre çalışıyor.

"Bu projeyle ticari aktiviteler hız kazanacak"

İKO Başkanı Mustafa Atayık, dijital teknolojinin hayatın her alanına girmesiyle birlikte e-ticaretin pazarlamanın olmazsa olmazı haline geldiğini belirtti.

Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinin en fazla zarar verdiği sektörlerden biri olduklarını ifade eden Atayık, şunları kaydetti:

"Salgınla gelen kısıtlamalar nedeniyle müşterileriyle iletişimde kalmak için üyelerimiz ve meslektaşlarımız için 'www. kuyumculuk.org' sitesinin hayata geçmesine destek verdik. Bu portalın ticari aktivitelere hız kazandırmasını ve ticaretin bir mekandan diğerine gitmeye gerek kalmadan, bunun getirdiği büyük güvenlik sorununu da çözerek yürütülmesini sağlayacağına inanıyoruz."