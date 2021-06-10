Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türk ihracatçısının, salgın sebebiyle küresel ticarette yaşanan talep daralmasına ve dünya ekonomilerindeki küçülmeye rağmen tarihi başarılara imza attığını belirtti.

Gülle, TİM'in ikili ticarette Türk lirasının kullanılmasını desteklemeye devam etmesinin, TL ile yapılan ihracatı ve ülke sayısını artırdığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yılın ilk 5 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre TL ile yapılan ihracat yüzde 58 artarak 25,5 milyar liraya ulaştı. TL ile ihracat, dünyanın farklı coğrafyalarındaki 200 ülke ve bölgeye yapıldı. Binlerce firmanın ihracatta TL'yi tercih etti. TL ile yapılan ihracatta ocak-mayıs döneminde ise ilk 5 ülke sırasıyla 4,4 milyar lirayla Irak, 1,75 milyar lirayla KKTC, 1,72 milyar lirayla Almanya, 1,36 milyar lirayla Suriye ve 1,32 milyar lirayla İtalya oldu. Mayıs ayında da TL ile geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 74 artışla 4,75 milyar liralık ihracat yapıldı. Ocakta 6 bin 235, şubatta 6 bin 159, martta 7 bin 175, nisanda 7 bin 628 ve mayısta ise 6 bin 335 firma ihracat işlemlerinde TL'yi tercih etti. İkili ticarette yerli para birimlerinin kullanılmasını desteklemeye devam edeceğiz."

"İlk kez ihracat yapan firma sayımız 7 bin 577’e ulaştı"

TİM Başkanı Gülle, ihracat ailesinin her geçen ay büyümeye devam ettiğini, göreve geldiklerinden bu yana yurdun her bir köşesinde, ihracat ailesine yeni üyeler, yeni ihracatçılar kazandırmak için büyük bir hızla çalışmaları sürdürürdüklerini belirtti.

Salgının en zorlu dönemi olan 2020 yılında toplam 16 bin 217 firmanın ilk kez ihracat ailesine katıldığını anımsatan Gülle, şunları söyledi:

"Bu firmalarımız toplam 955 milyon 615 bin dolarlık ihracat yapma başarısı gösterdi. Bu yılın ilk 5 ayında salgın sebebiyle küresel ticarette yaşanan talep daralmasına ve dünya ekonomilerindeki küçülmeye rağmen ilk kez ihracat yapan firma sayımız ise toplamda 7 bin 577'e ulaştı. Bu yıl ihracata ilk kez ‘merhaba’ diyen tüm firmalarımızın toplam ihracat rakamı ise 773 milyon dolar oldu. Bu firmalarımızın başarısı emin adımlarla 200 milyar dolarlık ihracat hedefimize ilerlediğimizi de gösteriyor."