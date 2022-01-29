BTSO Kimya Konsey Toplantısı, Türkiye’nin ilk uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) gerçekleştirildi.

Toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gülmez, BTSO Kimya Konseyi Başkanı ve Meclis Üyesi İlker Duran, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi ve konsey üyeleri katıldı.

Toplantıda, kimya sektöründeki gelişmeler ve konsey çalışmaları değerlendirildi.

“Sektörün ihracatı yüzde 50 arttı”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gülmez, kimya sektörünün ülke ekonomisine değer katan sektörlerin başında geldiğini söyledi.

Gülmez, kimya sanayinin pek çok sektöre hitap ettiğini gerek üretim gerekse de dış ticarette önemli bir paya sahip olduğunu ifade etti.

2021 yılında gerçekleştirilen, 25,4 milyar dolarlık ihracat ile yeni bir rekora imza atan kimya sektörü, bu rakamla 2021 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör konumuna ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Bursa’nın 2021 yılı kimya ihracatı da artışını sürdürdü.

Sektör, Bursa’da bir önceki yıla göre yüzde 50’lik artışla 700 milyon dolar ihracata imza attı.

“Kimya ve kauçuk Ur-ge'lerinde 80 firma var”

BTSO olarak kimya sektörünün rekabetçiliğini ve dış ticaretini güçlendirmek için adımlar attıklarını kaydeden Gülmez, Kimya ve kauçuk sektörüne yönelik iki ayrı UR-GE Projesi’nin olduğunu ve 80’e yakın üye firmanın bu kümelenmeler içinde yer aldığını söyledi.

Kimya UR-GE Projesi kapsamında şimdiye kadar Bulgaristan, Kenya, Güney Afrika, İran, Romanya ve Rusya’da alım heyeti organizasyonuna imza atıldı.

2022’de hedef pazarlara yönelik alım heyeti organizasyonları planlanırken, eğitim ve danışmanlık hizmetleri firmaların kurumsal yapısının güçlenmesine ciddi katkı sağlıyor.

[Fotoğraf: İHA]

“BTSO ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz”

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi, kimya sektörünün Türkiye’de otomotivin ardından en çok ihracat gerçekleştiren sektör olduğunu söyledi.

Bakanlık tarafından, ihracatçılara gerek ihracat pazarlarına girişleri gerekse de mevcut ihracatlarını arttırmaları için önemli destekler veriliyor. Bu desteklerden bazıları yurtdışı fuar destekleri, sektörel ticaret heyeti programları, Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması ve Türk malı imajının yerleştirilmesi şeklinde.

Toplantıda konsey üyeleri görüş alışverişinde bulundu. Ardından Kimya Konseyi üyeleri, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.