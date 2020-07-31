Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, 2020 yılı sonuna kadar geçerli olacak vergi indirimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bayram öncesinde başta esnaf olmak üzere tüm vatandaşlara müjdesi olduğunu aktaran Albayrak, "İş yeri kira stopajını yüzde 20'den yüzde 10'a, yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik. Ayrıca, KDV oranı yüzde 8 olan konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV'yi yüzde 1'e indirdik" değerlendirmesinde bulundu.

[Grafik: TRT Haber - Bedra Nur Aygün]

Albayrak, esnafı her alanda desteklemek için üzerlerine düşeni yaptıklarına işaret ederek, "Bu indirimler esnafımıza ve milletimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

Çeşitli ürün ve hizmetlerde KDV indirimi

Bakan Albayrak'ın paylaşımında, vergi indirimlerinin detayları da yer aldı. Buna göre, KDV'nin yüzde 18 yerine yüzde 8'e olarak uygulanacağı faaliyetler işyeri kiralama, yolcu taşımacılığı, küçük ev aletleri bakım onarımı, sanatsal ve kültürel faaliyetler, düğün-nikah organizasyonları, konut temizlik ve bakım onarımı, otomotiv, bisiklet, motorsiklet bakım onarımı, terzi ve kuru temizleme olarak belirlendi.

KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüleceği hizmetler ise yeme-içme, sinema-tiyatro-müze giriş ücreti ile konaklama oldu.

Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var.



İş yeri kira stopajını %20’den %10’a



Yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV’yi %18’den %8’e indirdik. pic.twitter.com/IbSDOY6WZW — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 30, 2020

KDV ve stopaj indirimi kararı Resmi Gazete'da yayımlandı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, Covid-19'dan etkilenen ekonomik faaliyetlerin hızla normalleşmeye dönmesine katkı sağlanması amacıyla bazı hizmetlerde geçici olarak yıl sonuna kadar vergi indirimleri uygulanacak.

Buna göre, belirlenen sektör ve iş kollarında tanımlı mal ve hizmetlerin sunulmasında uygulanan KDV oranları, yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.

Hangi sektörlerde KDV indirimi uygulanacak?

Bu sektör ve iş kolları, iş yeri kiralama hizmeti, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler, terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı, ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri ile halı ve kilim yıkama hizmetleri olarak belirlendi.

Söz konusu vergi indiriminden, malzemeleri hariç aşağıdaki faaliyetler de yararlanacak:

"Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı, evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima gibi) bakım ve onarımı, tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar gibi) bakım ve onarımı, evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi gibi) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı, ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı, mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı, bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı, müzik aletlerinin bakım ve onarımı, çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri, motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı, hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri."

Ayrıca, genel orana tabi yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç), yolcu taşımacılığı hizmetleri, genel orana tabi süs bitkileri ile çiçek teslimleri de KDV indiriminden faydalanacak.

Ancak bu hizmetlerle beraber sunulan malzemeler indirim kapsamında yer almayacak. Malzemeler hangi orana tabi ise o orandan vergilendirilmeye devam edecek.

Turizmle bağlantılı sektörlerde yüzde 1 KDV uygulanacak

Diğer taraftan, yine salgın döneminde en çok etkilenen sektörlerden turizm ile doğrudan ve dolaylı ilgili olan konaklama hizmeti, yeme-içme sektöründe verilen hizmetler ile sinema, tiyatro, opera, operet, bale ve müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerin yüzde 8 olan KDV oranları da yıl sonuna kadar geçici olarak yüzde 1'e indirildi.

Esnaf ve tüccarın kira ödemesine vergi desteği

Ayrıca alınan tedbirler kapsamında, iş yerlerinin gayrimenkul kiralamalarında uygulanan yüzde 20 gelir vergisi stopaj oranı da yıl sonuna kadar yüzde 10 olacak.

Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesinde sayılan esnaf, tüccar, serbest meslek erbabı, şirketler gibi kişi, kurum ve kuruluşlar iş yerleri için kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılıyor. Mevcut uygulamada, kiracı olan söz konusu mükelleflerin, yaptıkları kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden yüzde 20 gelir vergisi tevkifatı yapması gerekiyordu.

Yapılan düzenlemeyle 31 Aralık 2020 tarihine kadar nakden veya hesaben yapılan kira ödemelerine yüzde 10 gelir vergisi kesintisi yapılacak. Böylece kesinti yapmakla yükümlü mükelleflerin gerçek kişilere, kooperatiflere, dernek ve vakıflara yapacakları kira ödemelerine yüzde 10 oranı geçerli olacak.







