Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ekonomik olarak zor bir dönemden geçen otobüs firmalarına, dün akşam Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan KDV indiriminin can suyu olacağını söyledi.

Yıldırım yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının başladığı ilk günden itibaren, salgın önlemleri kapsamında şehirlerarası dolaşımın kısıtlanması ve zorunlu hallerde izne bağlı olarak yapılması nedeniyle yolcu taşımacılığı faaliyetinin yüzde 98 durduğunu dile getirdi.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi olarak süreçle ilgili destek taleplerimizi TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun öncülüğünde, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Hazine ve Maliye, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, Ticaret bakanlıkları nezdinde yapılan videokonferans toplantılarında yazılı ve sözlü olarak dile getirdik."

Yıldırım, uçak biletlerinde yüzde 1'e indirilen KDV'nin otobüs biletlerinde de uygulanması, 3 ay çalışmayan ve halen kısıtlı kapasiteyle çalışan otobüslerden ocak ve temmuz ayı Motorlu Taşıtlar Vergisi taksitlerinin alınmaması, sigorta sürelerinin ücretsiz olarak en az 4 ay uzatılması, otoyol ve köprü geçişlerinde yüzde 50 indirim uygulanması, kısa çalışma ödeneği, kiraların alınmaması, kredi ve vergi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesinin de söz konusu talepler arasında yer aldığını aktardı.

Bu taleplerden kısa çalışma ödeneği, kiralarla ilgili destekler ve borçların ertelenmesinin kısmen çözüme kavuşturulduğunu söyleyen Yıldırım, "Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın otobüs biletlerinde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesine ilişkin müjdesi, otobüs firmalarına can suyu niteliğinde bir destektir. Sektörümüz tarafından bayram kutlaması ve müjdesi olarak değerlendirilen bu destek için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz."

Yıldırım, kısıtlı kapasiteyle çalışan, salgın kaygısı ve ekonomik nedenlerle yüzde 70 iş kaybına uğrayan sektörün varlığını sürdürebilmesi ve geleceğe umutla bakabilmesi için diğer taleplerinin de değerlendirilmesini ve yeni müjdeler verilmesini beklediklerini kaydetti.