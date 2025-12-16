Kasımda 141 bin 100 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin konut satışı istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,8 azalarak 141 bin 100'e geriledi.

İstanbul, 24 bin 234 ile kasımda en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili, 12 bin 706 konut satışıyla Ankara, 8 bin 540 ile İzmir takip etti.

Konut satış sayısının en az olduğu iller 78 ile Ardahan, 131 ile Bayburt ve 152 ile Artvin olarak sıralandı.

Konut satışları, ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 artarak, 1 milyon 434 bin 133 olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları azaldı

Kasımda, yabancılara 1943 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, kasımda yıllık bazda yüzde 9,7 düştü. Söz konusu ayda, toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı, yüzde 1,4 oldu.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı, 728 konutla İstanbul aldı. Bu ili, 662 ile Antalya, 157 konutla Mersin takip etti. Yabancılara yapılan konut satışları, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 azalışla 18 bin 993'e geriledi.

Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı, Rusya vatandaşlarına yapıldı. Söz konusu ayda Rusya vatandaşları, Türkiye'den 310 konut satın aldı. Bunu, 159 konutla Ukrayna ve 151 ile Alman vatandaşları izledi.

İpotekli konut satışları azaldı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azalarak, 21 bin 499 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı, yüzde 15,2 oldu.

Ocak-kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,5 artarak, 207 bin 519'a yükseldi.

Kasım ayındaki ipotekli satışların 5 bin 483'ü, ocak-kasım dönemindeki 49 bin 973'ü, ilk el satışları olarak belirlendi.

Diğer konut satışları da kasımda azaldı

Türkiye genelinde diğer konut satışları, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 azalarak, 119 bin 601 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı, yüzde 84,8 olarak hesaplandı.

Ocak-kasım döneminde gerçekleşen diğer konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artışla, 1 milyon 226 bin 614 olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelinde ilk el konut satış sayısı, kasımda yıllık bazda yüzde 5,4 azalarak, 46 bin 589'a geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı, yüzde 33 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları, ocak-kasımda geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 8,9 artışla 444 bin 96 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 azalış göstererek, 94 bin 511 olarak hesaplandı. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı, yüzde 67 olarak belirlendi. İkinci el konut satışları, ocak-kasımda geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 15,4 artışla 990 bin 37 olarak kaydedildi.