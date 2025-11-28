Kasım enflasyonu 3 Aralık'ta açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Aralık Çarşamba günü, yılın ikinci yarısının beşinci enflasyon verilerini oluşturacak olan kasım ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

TÜFE'deki değişim ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,55 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,15 artış olarak gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi yılın ikinci yarısında temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 artış kaydetmişti.