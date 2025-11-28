Puslu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 28.11.2025 06:59

Kasım enflasyonu 3 Aralık'ta açıklanacak

Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamları 3 Aralık Çarşamba günü açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,55 artarken, yıllık bazda yüzde 32,87 olarak gerçekleşmişti.

Kasım enflasyonu 3 Aralık'ta açıklanacak
[Fotograf: AA]

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Aralık Çarşamba günü, yılın ikinci yarısının beşinci enflasyon verilerini oluşturacak olan kasım ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

TÜFE'deki değişim ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,55 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,15 artış olarak gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi yılın ikinci yarısında temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 artış kaydetmişti.

ETİKETLER
TÜİK Enflasyon
Sıradaki Haber
Adana'da tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleriyle 8 bin kişi istihdam edilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:33
ABD Başkanı Trump: Tüm üçüncü dünya ülkelerinden gelen göçü kalıcı olarak durduracağım
07:57
Garip akımının son temsilcisi: Melih Cevdet Anday
07:43
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
07:37
Bakan Fidan, Almanya'yı ziyaret edecek
07:24
Asgari ücret maratonu başlıyor
07:01
Hong Kong'da sitede çıkan yangında ölenlerin sayısı 94'e yükseldi
Malatya'da deprem ve sosyal konutların anahtar teslimi sürüyor
Malatya'da deprem ve sosyal konutların anahtar teslimi sürüyor
FOTO FOKUS
Türk savunma sanayii mini İHA'larda yeni sayfa açıyor
Türk savunma sanayii mini İHA'larda yeni sayfa açıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ