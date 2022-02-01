Salgınla birlikte değişen alışveriş alışkanlıkları kartlı harcamalara yansıdı.

Geçen yıl kartla yapılan ödemeler yüzde 49 artarak 1,71 trilyon liraya ulaştı. İnternetten yapılan harcamalar da yüzde 75 yükselişle 455 milyar lira oldu.

Bir önceki yıla göre yüzde 11 artan kredi kartı sayısı, 84 milyona yaklaştı. Banka kartı sayısı da yüzde 4 yükselişle 150 milyon adedi geçti. Toplam kart sayısı 291 milyonu buldu.

Kartlı alışveriş rekoru hava yolları sektöründe

Hava yolu sektöründe kartlı alışveriş yüzde 135 yükselerek 41 milyar 300 milyon lira oldu. Onu yüzde 127 artışla konaklama harcamaları ve yüzde 120'lik artışla kuyumculuk sektörü takip etti.

Seyahat acenteleri, kamu ve vergi ödemeleri de daha çok internetten yapıldı.

Yılbaşında temassız ödeme rekoru kırıldı

Geçen yıl internetten kartlı ödeme tutarının en çok yoğunlaştığı günler 26 Kasım ve 31 Aralık oldu. 31 Aralık'ta yapılan kartlı ödeme tutarı 8,8 milyar oldu.

Yılbaşı günü 18 milyon işlemle temassız ödeme rekoru kırıldı. En fazla kartlı ödeme tutarı gerçekleşen gün ise pazartesi günleri oldu.