Vitamin deposu karnabaharın Geyve ve Pamukova ilçelerinde hasadı devam ediyor.

Tarladan toplandıktan sonra yaprakları temizlenerek traktörlere yüklenen karnabaharlar, daha sonra tırlara konularak birçok kente ulaştırılıyor.

Kilogram fiyatı 6-12 lira

Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, Pamukova ve Geyve'de yaklaşık 2 bin dekar alanda karnabahar ekimi yapıldığını söyledi.

Kilogram fiyatının hava şartlarına bağlı olarak 6 ile 12 lira arasında değiştiğini belirten Ulukaya, "Karnabahar bu yıl fiyat olarak üreticinin yüzünü güldürdü. Havalar yağışlı olduğu zaman toplaması zor oluyor, haliyle fiyat biraz daha yükseliyor. Fiyatlar buna bağlı günlük değişebiliyor. Bir dekarda 1500 civarında karnabahar dikimi yapılabiliyor." dedi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

"Zahmetli bir sebze"

Kış sebzesi olduğu için karnabahar üretiminin hayli zor olduğunu dile getiren Ulukaya, "Tek başına yapılacak bir şey değil. Zahmetli bir sebze. Sıra sıra, tek tek her ürüne bakmak kaydıyla 2-3 günde bir tarladan toplaması yapılır. Zamanını bir gün geçirseniz bile sararma yapar, ayrıca küçük de toplayamazsınız. Onun için her 2 günde bir, yağmurlu da güneşli de olsa tarlayı gezmek zorundasın" diye konuştu.