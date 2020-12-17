Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmaların ocak-kasım döneminde yaptığı ihracat, koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 1 milyar 844 milyon 777 bin dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerinden yapılan derlemeye göre, birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten ocak-kasım döneminde 193 özerk ve serbest bölge ile ülkeye ürün gönderildi.

Geçen yıl 11 ayda 1 milyar 676 milyon 780 bin dolarlık ihracat yapan DAİB'in bu seneki 11 aylık dış satımı, Covid-19 salgınına rağmen yüzde 10,02 artarak 1 milyar 844 milyon 777 dolar olarak kayıtlara geçti.