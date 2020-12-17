Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
[Fotoğraf: AA]
Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanması yönündeki kararın uygulanma süresi 30 Nisan 2021'e kadar uzatıldı.
İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karar uyarınca, koronavirüs salgınının devam etmesi nedeniyle, hububat fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla ithalatında son 2 aydır gümrük vergisi sıfırlanan buğday, arpa ve mısır için bu kararın geçerlilik süresi 30 Nisan 2021'e kadar uzatıldı.
Etiketler: Gümrük Vergisi İthalat Resmi Gazete Ticaret Bakanlığı
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