Haber Giriş: 12 Haziran 2022 Pazar 15:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
KARGU'ların yeni teslimatları gerçekleştirildi
Taşınabilir döner kanatlı vurucu insansız hava aracı sistemi KARGU'ların yeni teslimatları gerçekleştirildi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, güvenlik güçlerine taşınabilir döner kanatlı vurucu İHA sistemi KARGU'ların yeni teslimatlarını gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Demir, "Şu ana kadar 200'den fazla da ihraç ettiğimiz KARGU, yüksek ihracat potansiyeli taşıyan yerli-milli sistemlerimizden biri haline geldi." dedi.
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