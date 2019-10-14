Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinin (DKİB) verilerine göre, Karadeniz'den yılın ocak-eylül döneminde Rusya'ya 101 bin 883 ton yaş meyve sebze ihracatı karşılığında 83 milyon 889 bin 335 dolar gelir sağlandı.

Şeftali, domates, üzüm, mandarin ve limon, söz konusu ülkeye en fazla ihraç edilen ilk 5 ürün oldu.

[Fotoğraf: AA]

Karadeniz'den Rusya'ya yılın 9 aylık döneminde şeftali ihracatından 14 milyon 946 bin 182, domates ihracatından 14 milyon 331 bin 185, üzüm ihracatından 13 milyon 939 bin 190, mandarin ihracatından 10 milyon 287 bin 22 ve limon ihracatından da 6 milyon 489 bin 517 dolar elde edildi.

İhracatın daha iyiye gitmesi bekleniyor

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Rus halkının Türk ürünlerine ilgisinin yaş meyve sebze ihracatını pozitif yönde etkilediğini söyledi.

Bölgeden Rusya'ya yaş meyve sebze olarak 27 kalemden ihracat yapıldığını anlatan Kalyoncu, bu ihracattan da 83 milyon 889 bin 335 dolarlık kazanç sağlandığını vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

Kalyoncu, yıl sonuna doğru ihracat rakamlarının çok daha iyi seviyeye gelmesini beklediklerini belirterek, DKİB olarak ihracat potansiyelini artırmak için gayret ettiklerinden bahsetti.

Kaynak: AA