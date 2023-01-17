Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 11:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Karadeniz'de hamsi bolluğu: Fiyatı 35 liraya kadar düştü
Karadeniz'de hamsi bereketi sürüyor. Trabzon'da hamsinin kilosu 35 liradan satılıyor. Mezgit 50, istavrit ise 70 liradan alıcı buluyor.
Karadeniz'de av sezonu bereketli geçiyor. Tezgahlar çeşit çeşit balıkla dolu.
Trabzon'da en çok tercih edilen balık hamsi.
Karadenizlilerin vazgeçilmezi hamside fiyat düştü. Sofraların aranan balığı hamsi, Trabzon'da 35 liradan satılıyor.
Tezgahlardaki diğer balık fiyatları şöyle:
Mezgit 50, istavrit 70, yaprak tirsi 35, somon ise 75 liradan satılıyor.
Sezon başında bolca tutulan palamut az da olsa avlanıyor. Tanesi 50 liradan satılıyor.
Etiketler: Hamsi
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