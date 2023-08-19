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Ekonomi
TRT Haber 19.08.2023 08:49

Kamu Toplu Sözleşmesi’nde gözler salı gününde

7. Kamu Toplu Sözleşmesi'nde kamu işveren tarafı ilk teklifini güncelleyerek 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10 artış teklif etti. Süreç 22 Ağustos Salı günü yapılacak dördüncü toplantıyla devam edecek.

Kamu Toplu Sözleşmesi’nde gözler salı gününde
[Fotograf: AA]

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor.

Hizmet kollarına ait taleplerin tasnifi ve müzakeresi, kamu görevlilerinin geneline ilişkin taleplerin ön müzakeresiyle ilerleyen görüşmelerde, Kamu İşveren Heyetinin 14 Ağustos'ta ilk zam teklifini sunmasıyla pazarlık aşamasına geçilmişti.

2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5'ten oluşan zam teklifini yeterli bulmayan sendikalar, Kamu İşveren Heyetine yeni teklif çağrısında bulunmuştu.

Hükümet memur ve memur emeklisine yeni zam teklifini sundu

17 Ağustos'ta yapılan üçüncü toplantıda hükümet ilk teklifini revize ederek, memur ve memur emeklisine 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 artış teklif etti.

Gözler salı gününde

İkinci teklifin de Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi nedeniyle taraflar 22 Ağustos'ta yeniden masaya gelecek.

Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

Memur-Sen 2024 yılı için yüzde 70 zam talep etmişti

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

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