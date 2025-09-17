Kamu kurum ve kuruluşlarında 51 bin gazi ve gazi yakını istihdam edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gazilerin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda desteklenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, gazilerin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla istihdamdan sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar birçok alanda destek sağlanıyor.

Bakanlık verilerinden derlenen bilgilere göre, gazi ve gazi yakınlarının sosyo-ekonomik hayata aktif katılımının artırılması için son 29 yılda 51 bin 359 kişinin kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapıldı.

Gazi ve gazi yakınlarına istihdam desteğinin yanı sıra sağlık hizmetlerinde de öncelik sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde yürütülen yeni uygulamayla gazi ve gazi yakınları, poliklinik hizmetlerinde olduğu gibi Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevularını da öncelikli alabiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde, gazi ve gazi yakınlarına evlerinde kullandıkları doğal gazda yüzde 50 indirim desteği getirildi.

Faizsiz konut kredisi desteği

Barınma desteği kapsamında, gazi ve gazi yakınlarına bir konutla sınırlı olmak üzere faizsiz konut kredisi imkanı veriliyor. Bu yıl için kredi miktarı 942 bin lira olurken, gazilere ayrıca sıra tahsisli kamu konutlarında ek 40 puan avantajı, evde kullanılan elektrikte yüzde 40, su da ise yüzde 50 indirim uygulanıyor.

Gazilerin çocuklarına yılda bir kez eğitim ve öğretim yardımı da yapılıyor. Buna ek olarak özel ortaöğretim kurumlarının yüzde 3'lük ücretsiz kontenjanından faydalandırılıyor.

Gazi ve yakınlarına psikososyal destek vermek amacıyla düzenli ziyaretler gerçekleştiren Bakanlık, 2017'den bu yana 812 bin 278 gazi ve gazi yakınıyla evlerinde veya iş yerlerinde bir araya geldi.

Ayrıca, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 36 bin 373 gazinin, KKTC tarafından hazırlanan Milli Mücadele Madalyaları, son 6 yıldır takdim ediliyor. Bu kapsamda bugüne kadar 31 bin 180 gaziye madalyaları ulaştırıldı.

ÖTV muafiyetinden yararlandırılıyor

Bakanlık, gazi ve gazi yakınlarına ulaşımda da destek sağlıyor. Bugüne kadar 146 bin 387 gazi ve gazi yakını, şehir içi toplu taşıma, demiryolu ve deniz yollarının şehir içi ile şehirler arası hatlardan ücretsiz faydalandırıldı.

Ayrıca Türk Hava Yolları ve Ajet ile yapılan protokoller kapsamında uçuşlarda yüzde 50 indirim uygulanıyor, engellilik oranı yüzde 90'ın üzerinde olan ve özel donanımlı araç kullanması gereken gaziler, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden de yararlandırılıyor.