Açık 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 17.09.2025 10:42

Güneydoğu'da hububat sektörü 2,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyeleri, yılın 8 ayında 2,3 milyar dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdi.

Güneydoğu'da hububat sektörü 2,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

GAİB'ten yapılan açıklamaya göre, ihracatta birinci sırada yer alan ayçiçek yağından, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5'lik artışla 400,4 milyon dolar gelir elde edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Ukrayna ile Rusya'da stokların tükenme noktasına gelmesi ve küresel piyasalardaki arz daralmasının ayçiçek yağında ihracat birim fiyatlarının yüzde 23'ün üzerinde yükselmesine neden olduğunu belirtti.

Fiyat artışlarının da etkisiyle Türkiye'nin ayçiçek yağı ihracat gelirlerinde güçlü bir yükseliş yaşandığını ifade eden Kadooğlu, şunları kaydetti:

"Yeni sezona dair devam eden kuraklık endişeleri, fiyatların önümüzdeki aylarda da yüksek seyredebileceğine işaret ediyor. Böyle bir tabloda, ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisi oranlarının güncellenmesinin hem iç piyasada arz güvenliğini korumak hem de ihracatçıların ham maddeye daha uygun maliyetlerle erişimini sağlamak açısından kritik bir adım olarak öne çıkıyor."

Kadooğlu, Türkiye'nin son 12 yıldır dünya liderliğini koruduğu buğday unu sektörü için 2025 yılının ciddi bir sınav niteliği taşıdığını belirterek şöyle devam etti:

"İlk 8 aydaki buğday unu ihracat miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35'e yakın düşüşle 1,5 milyon tona, gelir ise yüzde 33,7 azalarak 575,5 milyon dolara indi. Bu düşüşte en büyük pazarımız Irak'ta yerli buğday ve un üretiminin sübvansiyonlarla desteklenmesi, ithalat düzenlemelerinin sıkılaştırılması ve sevkiyatlarımızı aksatan gümrük gecikmeleri etkili oldu."

ETİKETLER
Hububat İhracat
Sıradaki Haber
Büyükbaş sayısı haziran itibarıyla 17, küçükbaş sayısı 58 milyon oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:57
Manisa'da palet fabrikasında yangın: Alevler ağaçlara da sıçradı
12:00
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi en düşük seviyede
11:54
Edirne müze sayısıyla Türkiye'de ilk 5'te yer alıyor
11:54
CHP'li belediyeye "imar yolsuzluğu" operasyonu
11:36
Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldı
11:32
Kamu kurum ve kuruluşlarında 51 bin gazi ve gazi yakını istihdam edildi
TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı
TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı
FOTO FOKUS
Gökyüzünün sarsılmaz kanatları SOLOTÜRK ekibi TRT Haber'de
Gökyüzünün sarsılmaz kanatları SOLOTÜRK ekibi TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ