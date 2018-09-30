Kamu işçisine ikramiye

1 milyona yakın taşeron işçi kadro aldı. Mali ve sosyal hakları iyileştirildi. Bu haklardan biri de yıllık 52 günlük ikramiye.

52 günlük ikramiyenin kalan 13 günlük kısmı 7 Aralık'ta ödenecek

İkramiyenin bir kısmı 17 Ağustos'ta ödendi. Kalan 13 günlük ikramiye ise 7 Aralık'ta ödenecek.

Asgari ücretli yıllık yaklaşık 4 bin lira ikramiye alacak

Asgari ücret alan bir işçinin yıllık brüt ikramiyesi 4 bin 59 lirayı buluyor. İlave ikramiyelerden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Toplam ikramiye miktarı ise 2 bin 901 lira 84 kuruş olarak hesaplandı. 2 bin 500 lira brüt ücreti olan kamu işçisine 13 günlük ikramiye olarak brüt bin 83 lira 30 kuruş ödeme yapılacak.

Kaynak: TRT Haber