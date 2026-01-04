Çok Bulutlu 4.2ºC Ankara
Ekonomi
AA 04.01.2026 11:20

Kakao fiyatları tüm zamanların en hızlı yıllık düşüşünü gördü

Kakaonun ton fiyatı, Batı Afrika'daki kuraklık endişelerinin azalması ve rekoltedeki artışla geçen yıl uluslararası piyasalarda yüzde 48,1 ile tüm zamanların en hızlı yıllık düşüşünü kaydetti.

Kakao fiyatları tüm zamanların en hızlı yıllık düşüşünü gördü

Tüm dünyayı etkileyen kuraklık, üretimde yaşanan sıkıntılar ve jeopolitik gelişmeler tarım ürünlerinin fiyatlarında dalgalanmaya neden oldu. Kakao da emtia piyasasında en sert hareketlerin görüldüğü ürünler arasında yer aldı.

Kakaonun ton fiyatı, 2024 yılında arza yönelik endişelerle 12 bin 931 dolarla rekor tazelerken, söz konusu dönemi 11 bin 675 dolardan tamamlamıştı. Olumsuz hava koşullarının Batı Afrika'daki mahsuller için tehlike arz etmesi ve küresel stoklardaki düşüş nedeniyle fiyatlarda "ralli" görülmüştü.

Kakao fiyatı, geçen sene Batı Afrika'daki kuraklık endişelerinin azalması ve rekoltedeki artışla bu seviyelerden düşüşe geçti.

ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange verilerine göre, kakaonun ton fiyatı, 2025 yılında yüzde 48,1 ile tüm zamanların en hızlı yıllık düşüşünü kaydetti ve yılı 6 bin 65 dolardan tamamladı.

ABD'nin kakao ürünlerine yönelik tarifeleri kaldırma planını duyurması da düşüşte etkili oldu

Öte yandan, dünyanın önde gelen çikolata ve kakao üreticileri de kakao ürünleri satışlarında düşüş bekledi. ABD'nin kakao ürünlerine yönelik tarifeleri kaldırma planını duyurması da kakaodaki satış baskısında etkili oldu.

ABD, büyük miktarda tükettiği ancak kendisinin üretemediği bazı tarım ürünlerini tarife dışı tutarken, kakao da bu ürünler arasında yer aldı.

ABD'nin kakaoya uyguladığı gümrük vergilerinin kaldırılması mevcut ticaret aksaklıklarını ortadan kaldırdığı gibi ticaretle ilgili belirsizlikleri de azalttı.

Bu gelişmelerle kakaonun tedarik zincirinde daha düşük maliyetlerin söz konusu olabileceği beklentileri öne çıktı.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP), orman alanlarına zarar verilerek üretilen çeşitli ürünlerin Avrupa Birliği'ne (AB) ithal edilmesini önleyecek yeni kuralların 1 yıl daha ertelenmesine destek vermesi de fiyatlardaki düşüşte etkili oldu.

