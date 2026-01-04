Çok Bulutlu 4.2ºC Ankara
Ekonomi
AA 04.01.2026 10:11

Engelli ve eski hükümlülere 124 milyon liralık istihdam desteği

İŞKUR aracılığıyla yürütülen destek programları kapsamında, engelli ve eski hükümlülerin istihdamına yönelik 288 projeye 124 milyon lirayı aşan hibe desteği verildi.

Engelli ve eski hükümlülere 124 milyon liralık istihdam desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada kendi işini kurmak, mesleki eğitim almak, işe uyum projeleri, destekli istihdam ve korumalı işyeri projeleri aracılığıyla çalışma hayatına adım atmak isteyen dezavantajlı grupların yanında olduklarını belirtti.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamını artırmak için 2025 yılının 3. döneminde, 288 projeye destek olduk. Toplamda 124 milyon liradan fazla hibe desteği tahsis ettik. Çalışma hayatına, üretime katılmak isteyen vatandaşlarımıza destek İŞKUR'dan."

Vedat Işıkhan İstihdam NSosyal
Memur ve emeklinin gözü yarın açıklanacak enflasyon verisinde
