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Kadınların çalışma hayatındaki yeri artıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bu yılın Mayıs ayında kadınlarımızın istihdam oranı yüzde 30,1'e ulaştı." dedi.

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Kadınların çalışma hayatındaki yeri artıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, genç ve kadınların istihdamının stratejik öncelikleri olduğunu belirterek, bu yöndeki çalışmalarla Mayıs ayında kadınların istihdam oranının yüzde 30,1'e ulaştığını bildirdi.


 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Milli İstihdam Seferberliği'nden aldıkları güçle işsizlik oranını azaltmaya devam ettiklerini vurguladı.

Bu yılın Mayıs ayında işsizlik oranının geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan azalarak, yüzde 9,7 istihdama katılımın ise 650 bin kişi artarak 29 milyon 138 bine ulaştığını anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın da belirttiği üzere genç ve kadınların istihdamı stratejik önceliğimiz. Bu kapsamdaki çalışmalarımız neticesinde, bu yılın Mayıs ayında kadınlarımızın istihdam oranı yüzde 30,1'e ulaştı. Gençlerdeki işsizlik oranı da yüzde 17,8 seviyesine geriledi."

Kaynak: AA

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