Kastamonu oda kapısı üretimi ile adından söz ettiriyor. Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde 400 kadın marangoz çalışıyor.

Günde ortalama 13 bin oda kapısı üretiliyor. Üretimde kadın CNC operatörleri görev yapıyor.

Çalışanlardan biri, "Erkek işi yapamazlar diye baktılar hep. ama biz sekiz senedir burada çalışıyorum ve başardığımıza inanıyoruz" dedi.

Kapılar 35 ülkeye ihraç ediliyor

Üretilen kapıların 35 ülkeye ihraç edildiğini vurgulayan Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Ekşi, "İç oda kapısı deyince eski algıyı yendik, mobilya kapı üretimi yapıyoruz. Artık evlerdeki odalarda, odaları ayrıştıran değil de odaların içerisindeki mobilyanın bir parçası, bir unsuru haline geldi kapılarımız" diye konuştu.

Tosya'da üretilen kapılar Türkiye'nin kapı ihtiyacının yaklaşık yüzde 35'ini karşılıyor.