Kadın istihdamında yeni destek paketleri devrede

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, ülkede işsizlik oranı geçen yılı yüzde 7,7 ile kapatarak verilerin açıklandığı Ocak 2005'ten bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Bu kapsamda, Türkiye'de işsizlik oranı 32 aydır tek haneli seviyesini korurken kadınların işsizlik oranı da söz konusu ayda yüzde 10,5 olarak hesaplandı. Bu oran son 154 ayın en düşük seviyesine geldi. Kadınların işsizlik oranı Mart 2013'te yine yüzde 10,5 olarak hesaplanmıştı.

Kadınların iş gücüne katılma oranı ise geçen ay yüzde 35,5 olarak tespit edildi. Bu oranı artırmak ve kadınların daha fazla iş gücünde yer almasını sağlamak için yeni adımlar birbiri ardına atılacak.

Kreş seferberliği

Türkiye'de halen 18 yaş üstü kadınların yeni istihdamına SGK desteği veriliyor. Kreş-gündüz bakımevi hizmeti sağlayan işverenlerin bu hizmetten elde ettikleri gelirlerine vergi muafiyeti uygulanıyor.

16 hafta olan ücretli doğum izni süresini artırmaya yönelik çalışmalarda sona gelindi. Bu kapsamda, hem kamu hem de özel sektör çalışanları için doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya, babalık izninin ise 10 güne çıkarılması sağlanacak.

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi ile istihdam edilen 66 aydan küçük çocuğu olan kadınlara 6 aya kadar destek veriliyor ve istihdam edilen kadınlar için işverenlere ücret, sigorta primi, vergi desteği sağlanıyor. Ayrıca esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Kadınların iş ve aile hayatını birlikte sürdürmesine imkan veren yeni çalışma modelleri de hükümetin gündeminde yer alıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen "Nüfus Politikaları Kurulu" toplantısında çalışmalar gözden geçirildi. Bu kapsamda, kamu kurumlarından başlamak üzere ülke genelinde kreşler yaygınlaştırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazıyla, kreş ve gündüz çocuk bakımevlerinin kapasitelerinin artırılması ve yenilerinin faaliyete geçmesine yönelik çalışmalar önceliklendirildi.

Kadınların finansal ve dijital okuryazarlığı artırılacak

Gençler, kadınlar ve nitelikli iş gücü olmak üzere iş gücüne katılımı artırmaya yönelik olarak emek yoğun sektörlerde istihdamı destekleyici adımlar üzerinde çalışmalar sürüyor.

Kadınların iş gücüne katılımlarını artıracak girişimcilik, finansal ve dijital okuryazarlık, kooperatifçilik gibi alanlardaki programların kapsamlarını genişletmek ve yaygınlaştırmak için de çalışmalar yürütülüyor. Bu yıl söz konusu alanlarda yeni adımlar birbiri ardına atılacak.

Uzaktan ve esnek çalışma modelleri de seçenekler arasında

TOBB ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Talha Yalta, AA muhabirine, işsizlik oranının tek haneli seviyelerde seyretmesinin olumlu olduğunu ancak tek başına yeterli gösterge olmadığını söyledi. Yalta, "Önemli olan, istihdam artışının iş gücüne katılımla birlikte ilerlemesi. Bu noktada kadınların iş gücüne katılımı son derece belirleyici rol oynuyor." dedi.

Kadın istihdamını artırmanın doğrudan üretkenlik ve büyüme politikası olduğunu vurgulayan Yalta, kadınların iş gücüne katılımında kalıcı artışlar elde edebilmek için üç unsurun birlikte ilerlemesi gerektiğini dile getirdi.

Yalta, üç unsuru şöyle sıraladı:

"Birincisi, kreş ve bakım hizmetleri ile toplu taşıma gibi altyapıların sürekli güçlendirilmesi gerekiyor. İkincisi, kadınlara yönelik mesleki eğitim, yeniden beceri kazandırma ve işbaşı programlarının yaygınlaştırılması. Üçüncü olarak ise uzaktan ve esnek çalışma modellerinin kayıtlı ve güvenceli istihdamı destekleyecek şekilde tasarlanması. Bu unsurlardan biri eksik kaldığında kazanımlar genellikle geçici olur."

"Verimlilik" vurgusu

Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Toğay da işsizlik oranı azalırken önem taşıyan hususun istihdam oranının artırılması olduğunu bildirdi.

İstihdamın kompozisyonunda hizmetler ve inşaat sektörlerinin ön planda olduğuna dikkati çeken Toğay, şunları kaydetti:

"Bu sektörlerde ciddi bir verimlilik sorunu olduğunu biliyoruz. İş gücünü daha verimli koşullarda çalışır hale getirmemiz gerekiyor. Kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için kadınların iş gücüne katılımı son derece önemli. Kreşlerin yaygınlaşması ve ekonomik olarak erişilebilir olması kadınların çalışmasının alternatif maliyetini düşürecek olması açısından son derece kıymetli."