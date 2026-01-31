TÜRKPATENT'ten tarihi rekor: 220 bin sınai mülkiyet başvurusu

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, 2025'in TÜRKPATENT açısından rekorlarla dolu atılım yılı olduğunu belirterek, "2025'te 220 bin 757 sınai mülkiyet hakkı başvurusu yapıldı." dedi.

Durak, Kurumun 2025'te yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Sınai mülkiyet alanında geçen yıl elde edilen sonuçların Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonunun somut çıktıları olduğunu vurgulayan Durak, "Geçen yıl, TÜRKPATENT açısından rekorlarla dolu bir atılım yılı oldu. 2025'te 11 bin 394'ü yerli patent, 3 bin 927'si yerli faydalı model, 164 bin 657'si yerli marka, 40 bin 258'i yerli tasarım ve 521'i coğrafi işaret olmak üzere 220 bin 757 sınai mülkiyet hakkı başvurusu yapıldı. Yerli patent başvurularındaki artış sürdü. 2024'te ilk kez beş haneli rakamlara ulaştığımız yerli patent başvurularını geçen yıl yüzde 12 artırarak 11 bin 394'e yükselttik. Yerli patent tescillerinde de yüzde 10'luk artış sağladık." diye konuştu.

2025'te 160 binden fazla tescil

Durak, 2025 yılı boyunca 3 bin 738 patent, 1835 faydalı model, 113 bin 722 marka, 41 bin 362 tasarım ve 125 coğrafi işaret olmak üzere 160 bin 782 sınai mülkiyet hakkının TÜRKPATENT tarafından tescil edildiğini bildirdi.

Uygulamaya aldıkları projelere değinen Durak,"AR-GE ve tasarım merkezlerimizden teknoparklara, start-uplardan kuluçka merkezlerine yönelik projelerimizle üniversitelerde gençlerimize aşıladığımız inovasyon kültürü sayesinde sınai mülkiyet ekosistemimizi toplumun tüm katmanlarına yayıyoruz. Bu yaklaşımın sonuçlarını küresel ölçekte de net biçimde görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Küresel göstergelerde yükseliş

Durak, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yayımlanan Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu'nun Türkiye'nin yükselişini açık şekilde ortaya koyduğunu dile getirdi.

Bu göstergelerin Türkiye'nin sınai mülkiyet alanında istikrarlı ve nitelikli gelişim kaydettiğini gösterdiğini belirten Durak, şöyle devam etti:

"Türkiye, dünyada yerli patent başvurularında 10'uncu, yerli marka başvurularında 6'ncı ve yerli tasarım başvurularında 3'üncü sırada yer alıyor. WIPO'nun raporuna göre Türkiye, uluslararası patent başvurularında (PCT) yüzde 26,1 kadın buluşçu oranıyla dünya birincisi. Bu tablo, kadınlarımızın Milli Teknoloji Hamlemizin en güçlü unsurlarından biri olduğunu gösteriyor."

Durak, Türkiye'nin, patent ofisleri sıralamasında 23'üncülükten 18'inciliğe yükselerek tarihinde ilk kez dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdiği bilgisini vererek, patent başvurularında yüzde 18,4, patent tescillerinde de yüzde 38,9 artış yakalanarak dünya ortalamasının üzerinde performans sergilendiğini dile getirdi.

Sınai mülkiyet alanında elde edilen bu sonuçların Türkiye'nin üretim, teknoloji ve markalaşma hedeflerine güçlü katkı sunduğunu vurgulayan Durak, "Sınai mülkiyette elde ettiğimiz bu sonuçlar, üretimde, teknolojide ve markalaşmada Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerlediğimizin göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

AB'de yıllık en yüksek tescil 15 yeni coğrafi işaretle 2025'te oldu

Durak, Yerel Kalkınma Hamlesi doğrultusunda yürütülen "Uluslararası Coğrafi İşaret Seferberliği"nin güçlü sonuçlar verdiğini, coğrafi işaretlerin yerel üretimi destekleyen ve bölgesel kalkınmayı güçlendiren stratejik araç olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği'nde (AB) tescil edilen coğrafi işaretlere ilişkin bilgi veren Durak, şunları kaydetti:

"2013-2023 döneminde AB'de toplam 8 ürün tescil ettirmişken 2023'te 10, 2024'te 11 ürüne ulaştık. 2025'te ise 15 coğrafi işaretimizi AB'de tescil ettirerek tarihi bir yıllık rekor kırdık. 2025'te AB nezdinde tescil edilen coğrafi işaretler Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Aydın çam fıstığı, Erzincan tulum peyniri, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Antep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı, Kırkağaç kavunu, Hatay kaytaz böreği, Gaziantep lahmacunu, İpsala pirinci, Bursa kestane şekeri, Yenice ıhlamur balı ve Maraş çöreği olarak sıralandı.

AB'de 2025'te 15 tescil yaparak burada tescilli coğrafi işaret sayımızı 44'e yükselttik."