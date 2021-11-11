Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki 25 modern jeotermal serada, hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceye kadar düşse de salkım domates üretimi yaz kış devam ediyor. Seralar, 50-55 derecelik jeotermal suyla ısıtılıyor.

Aktürk Sera İşletme Müdürü Hüseyin Aktürk, ilçede 2 yıldır domates üretimi yaptıklarını söyledi.

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Üretimlerinin yüzde 70'ini ihraç ettiklerini anlatan Aktürk, "Domatesleri 10 ülkeye ihraç ediyoruz. Bu ülkeler arasında Rusya, Bulgaristan, Romanya, Avusturya ve Hollanda gibi ülkeler var. İhracat anlamında ciddi oranda Sandıklı'dan ürün çıktı. Bölge gerçekten domates açısında çok verimli. Doğal koşullarda arılı üretim yapıyoruz. Bu sayede de tercih ediliyoruz" dedi.

Hollanda, Avusturya ve Rusya'dan yoğun talep

Bu yıl yurt dışından talebin oldukça iyi olduğunu vurgulayan Aktürk, şunları söyledi:

"Pandemiden kaynaklı diğer ülkelerdeki üretim oranı azalmış durumda. Dolayısıyla ülkemize ekstra fayda sağladı. Avrupa'da Hollanda ve Avusturya gibi ülkelerin yanı sıra Rusya'ya da ciddi anlamda domates gönderiyoruz."​​​​​​​