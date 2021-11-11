Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 9,94 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün en düşük 9,7269 ve en yüksek 9,8761 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,14 üzerinde 9,8434'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugün 9,9501 ile zirvesini görmesinin ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1 artışla 9,9450 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1 değer kazanarak 11,4060'tan, sterlin/TL de yüzde 0,73 artışla 13,2950'den satılıyor.

Dolar endeksi dün yüzde 1 artışla 94,85 seviyesine çıkarak Temmuz 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, yükseliş eğilimini yeni günde de sürdürerek şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 95 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1460'tan alıcı buluyor.

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisinin 31 yılın en yükseğine çıkmasının ardından faiz artışının beklenenden daha önce yapılacağı endişesinin küresel dolar talebini artırdığını kaydetti.

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre ise ödemler dengesi eylülde 1 milyar 652 milyon fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolar oldu.

Analistler, ABD'de enflasyon beklentilerine ilişkin seyrin dolar kuru üzerinde etkili olmaya devam edebileceğini bildirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 94,5 seviyesinin destek, 95,5'in direnç olarak takip edileceğini söyledi.

11 Kasım güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyleydi: