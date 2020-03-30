Haber Giriş: Kaynak: AA
İzin belgesi olan THY yolcuları biletlerini internetten de alabilecek
THY, seyahat izin belgesine sahip yolcuların, biletlerini web ve mobil sistemlerden, çağrı merkezlerinden acentelerden, uçuş icra edilen havalimanı satış ofislerinden satın alabileceğini açıkladı.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Seyahat izin belgesine sahip yolcularımız; biletlerini web ve mobil sistemimizden; çağrı merkezimizden; acentelerimizden; uçuş icra edilen havalimanı satış ofislerimizden satın alabilirler." ifadelerini kullandı.
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