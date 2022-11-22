Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz-Eylül 2022 dönemine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2022 yılı lll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,1, inşaat sektöründe yüzde 3,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8,4 arttı.

Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 3,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2022 yılı lll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,7 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,9 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 101,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2022 yılı llI. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 101,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 98,1, inşaat sektöründe yüzde 91,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 105,2 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 2,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2022 yılı llI. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,6 arttı, inşaat sektöründe yüzde 4,2 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,1 arttı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 0,3 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2022 yılı llI. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 1,4 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,6 azaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 25,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2022 yılı llI. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 25,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 23,1, inşaat sektöründe yüzde 26,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 26,5 arttı.