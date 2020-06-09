Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısında önemli kararlar alındı. Gündem maddeleri arasında yeni normal hayata geçiş dönemine ilişkin yeni kararlar da vardı.

Medya kuruluşları, gün boyu toplantıdan çıkacak kararlar ile ilgili beklentileri aktardı. Bunların arasında öne çıkanlardan biri de 3 aylık işten çıkarma yasağının uzatılması ile ilgiliydi. Uygulama 17 Temmuz'a kadar devam edecekti. Bunun ekim ayına kadar uzatılacağı aktarıldı.

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında yeni adımları tek tek duyurdu. Erdoğan, çalışanlarını, kısa çalışmaya geçiren veya ücretsiz izne ayıran işverenlere normalleşme desteği vereceğini söyledi.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçebilecektir. Düğün salonları 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecektir.https://t.co/BtPtDKWFvo pic.twitter.com/UOGC4lbb68 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 9, 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

Çalışanlarımızı korumak için işten çıkarılmayı yasakladık. Mart ayından bu yana 3 milyondan fazla kişi kısa çalışma uygulamasından yararlandı. Bu kapsamda yaklaşık 5 milyar lira ödeme yaptık. Ücretsiz izne ayrılanlarla kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlara ise aylık 1777 TL nakdi ücret desteği vermeye başladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan işten çıkarmayı yasakladıklarını ifade etti fakat süresinin uzatılması ile ilgili bugünkü toplantı sonrası açıklama yapmadı. Uygulamada olan işten çıkarma yasağı 17 Temmuz'a kadar devam ediyor.

İşte kritik toplantı sonrası normalleşme sürecine ilişkin alınan o kararlar;

- Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır.

- Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir.

- 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız haftanın her günü saat 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilecek.

- Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren kurallar kapsamında hizmet vermeye başlayacakltır.

- 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refaketinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır.

- Milli parklar ve doğa parkları, sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacak.