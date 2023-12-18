İstanbul Havalimanı'na 5 ödül

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, GT dergisinin 20. yıl dönümü dolayısıyla ABD'nin Los Angeles kentindeki "The Langham Huntington Pasadena"da düzenlenen ödül törenine İGA İstanbul Havalimanı Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül katıldı.

Derginin okuyucuları tarafından hem "Dünyanın En iyi Havalimanı" hem de "Avrupa’nın En iyi Havalimanı" ödüllerine layık görülen İstanbul Havalimanı ayrıca "En İyi Yeme İçme Alanına Sahip Havalimanı", "En İyi Alışveriş Deneyimi Sunan Havalimanı" ve "Avrupa'da En İyi Gümrüksüz Alışveriş Deneyimi Sunan Havalimanı" ödüllerine de sahip oldu.

Ödül töreninde konuşan Şengül, 5 ödüle layık görülmekten dolayı gurur duyduklarını belirtti.

İGA İstanbul Havalimanı'nın her başarısının ardından kendine yeni ve daha büyük hedefler koymayı, bu yolda azimle ilerlemeyi kurum kültürü olarak benimsediğine dikkati çeken Şengül, "İşletmeye başladığımız ilk günden bu yana globalde aldığımız ödüller de bunun en büyük kanıtı. Şimdi de havalimanımız için 'hedef coğrafya' olan ABD'den ve bu coğrafyadaki yarım milyon okura ulaşan Global Traveler gibi önemli bir mecradan ödüller alarak ülkemize dönüyoruz. Bu başarımızda sürdürülebilirlik konusunda farklı yolcu segmentlerine uygun tasarladığımız hizmet ve servislerimiz ile teknolojik altyapımızda aralıksız sürdürdüğümüz geliştirmelerin önemli bir payı olduğu kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Yolcularımızı Türk misafirperverliğiyle ağırlıyoruz"

Şengül, havalimanın hizmete girmesinin ardından geçen 5 yılda 200 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiğini aktararak şunları kaydetti:

"Tüm paydaş ve yolcularımıza geleceğin havalimanı deneyimini bugünden yaşatıyor ve yolcularımızı Türk misafirperverliğiyle ağırlıyoruz. Seyahat deneyimini kolaylaştırmak, daha keyifli bir hale getirmek, beklentilerin ötesine taşımak her zaman temel önceliğimiz. 'Erişilebilir, çocuk ve aile dostu, yaş dostu, evcil hayvan dostu' gibi standart havalimanı hizmetlerinin yanı sıra mobilite eksenli, yenilikçi teknolojik hizmetlerimizle farkımızı ortaya koyuyoruz. Havalimanımızı deneyimleyen ve bize oy veren Global Traveler okuyucularına çok teşekkür ediyorum."