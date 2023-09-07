İstanbul Havalimanı yolcu trafiği artışında Avrupa 1'incisi

Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptı.

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin Temmuz 2023 hava trafik verilerine göre, İstanbul Havalimanı yüzde 16,5 artış ile yolcu trafiği artışında ilk sırada yer aldı.

7 milyon 446 bin 1 yolcu ağırlayan havalimanı, en yoğun havalimanları sıralamasında ise ikinci oldu.

Airports Council International Europe Temmuz 2023 hava trafik verilerine göre;#İstanbulHavalimanı ✈️



????%16,5 ile yolcu trafiğindeki en yüksek artış lideri,



????7 milyon 446 bin 1 yolcu ile en yoğun ikinci havalimanı oldu.



Göklerdeki ???????? ile #TürkiyeHızlanıyor pic.twitter.com/h2gOOsdz5O — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) September 7, 2023

Ağustos'un son haftasında da Avrupa lideri

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 24-30 Ağustos dönemi verilerine göre; günlük ortalama 1522 uçuşla İstanbul Havalimanı (İGA), Avrupa'nın en yoğunu oldu.

İGA'yı 1384 uçuşla Amsterdam Schipol ve 1360 uçuşla Paris Charles de Gaulle takip etti.

Türkiye'nin en yoğun 2'nci havalimanı Antalya Havalimanı ise günlük 1021 uçuşla 7'nci sırada yer aldı.