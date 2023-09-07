Az Bulutlu 27.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 07.09.2023 10:30

İstanbul Havalimanı yolcu trafiği artışında Avrupa 1'incisi

İstanbul Havalimanı, temmuz ayında yolcu trafiği artışında Avrupa 1'incisi oldu.

İstanbul Havalimanı yolcu trafiği artışında Avrupa 1'incisi
[Fotograf: DHA]

Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptı.

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin Temmuz 2023 hava trafik verilerine göre, İstanbul Havalimanı yüzde 16,5 artış ile yolcu trafiği artışında ilk sırada yer aldı.

7 milyon 446 bin 1 yolcu ağırlayan havalimanı, en yoğun havalimanları sıralamasında ise ikinci oldu. 


 

Ağustos'un son haftasında da Avrupa lideri

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 24-30 Ağustos dönemi verilerine göre; günlük ortalama 1522 uçuşla İstanbul Havalimanı (İGA), Avrupa'nın en yoğunu oldu.

İGA'yı 1384 uçuşla Amsterdam Schipol ve 1360 uçuşla Paris Charles de Gaulle takip etti.

Türkiye'nin en yoğun 2'nci havalimanı Antalya Havalimanı ise günlük 1021 uçuşla 7'nci sırada yer aldı.

Grafik: Şeyma Özkaynak[Grafik: Şeyma Özkaynak]


ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu İstanbul Havalimanı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Sıradaki Haber
Borsa güne yükselişle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:07
6 gün enkaz altında kalan Makbule öğretmen proteziyle yeni bir yaşama başlıyor
11:59
MSB: Tahıl Girişimi'nin devam etmesini temenni ediyoruz
12:00
MSB kaynakları: PKK/YPG sadece ülkemiz için değil insanlığa büyük tehdit
12:00
Son bir haftada 39 terörist etkisiz hale getirildi
12:00
Eski İngiltere Dışişleri Bakanı: Rum yönetimini AB'ye kabul etmek hataydı
11:54
Türkiye'nin enerji ithalatının yüzde 26,4 düşeceği öngörülüyor
Depremde eşini ve bebeğini kaybeden Makbule öğretmen, proteziyle yeni bir yaşama başlıyor
Depremde eşini ve bebeğini kaybeden Makbule öğretmen, proteziyle yeni bir yaşama başlıyor
FOTO FOKUS
Ani fren yapan motosikletli böyle takla attı
Ani fren yapan motosikletli böyle takla attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ