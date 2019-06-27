İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, İstanbul Havalimanı, International Airport Review dergisinin düzenlediği "Readers Choice 2019" ödüllerinde "Airport of the Year" (yılın havalimanı) kategorisinde aday olarak seçildi.

Paylaşımda, "Yılın havalimanı olmak için oylarınızı bekliyoruz. @IntAirport." ifadelerine yer verildi.

Oylama, "https://www.internationalairportreview.com/readers-choice-award-airport-of-the-year-2019/" linki üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA