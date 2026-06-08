İŞKUR, yılın ilk 5 ayında 590 bine yakın kişiyi işle buluşturdu

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabındaki paylaşımında, insanı ve emeği merkeze alan, nitelikli iş gücünü üretimle buluşturan uygulamalarını sürdürdüklerini belirterek, İŞKUR işe yerleştirme verilerini paylaştı.

Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre İŞKUR, ocak-mayıs döneminde 590 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık etti. 300 bine yakın iş yeri ziyareti ve 1,4 milyona yakın bireysel görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca, 894 bin 137 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit etti.

Bakan Işıkhan açıklamasının devamında, "Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda iş gücümüzün ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli adımları atmaya, istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.