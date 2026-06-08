Açık 26.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 08.06.2026 10:25

İŞKUR, yılın ilk 5 ayında 590 bine yakın kişiyi işle buluşturdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) ocak-mayıs 2026 döneminde 590 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettiğini açıkladı.

İŞKUR, yılın ilk 5 ayında 590 bine yakın kişiyi işle buluşturdu

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabındaki paylaşımında, insanı ve emeği merkeze alan, nitelikli iş gücünü üretimle buluşturan uygulamalarını sürdürdüklerini belirterek, İŞKUR işe yerleştirme verilerini paylaştı.

Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre İŞKUR, ocak-mayıs döneminde 590 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık etti. 300 bine yakın iş yeri ziyareti ve 1,4 milyona yakın bireysel görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca, 894 bin 137 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit etti.

Bakan Işıkhan açıklamasının devamında, "Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda iş gücümüzün ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli adımları atmaya, istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
İŞKUR Vedat Işıkhan
Sıradaki Haber
Esnaf ve sanatkarlara 23 yılda 803 milyar lira kredi sağlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:47
İran Dışişleri: İsrail'in saldırganlığından ABD sorumlu
10:43
Orta Doğu'da tansiyon yükseldi: Piyasalar kırmızıya boyandı
10:37
Ermenistan parlamento seçimlerinde Paşinyan çoğunluğu sağladı
10:21
Esnaf ve sanatkarlara 23 yılda 803 milyar lira kredi sağlandı
10:17
Bizim Çocuklar Arizona'da kampa girdi: İlk rakip Avustralya
10:15
Mayısta 82 binden fazla gıda denetimi yapıldı
Bakan Kurum, 64 ilde satışa sunulacak konutlardan örnek daire paylaştı
Bakan Kurum, 64 ilde satışa sunulacak konutlardan örnek daire paylaştı
FOTO FOKUS
Milli yazılım F-16'ların görev kabiliyetini artıracak
Milli yazılım F-16'ların görev kabiliyetini artıracak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ