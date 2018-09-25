İŞKUR istihdam hedefine bir adım daha yaklaştı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yıl sonunda 1 milyon 250 bin kişiyi işe yerleştirme hedefine bir adım daha yaklaştı.

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeyi sürdürüyor.

Geçen ay 58 bin 603 erkek, 33 bin 681 kadın olmak üzere 92 bin 284 kişinin istihdamına aracılık eden Kurum, bu yılın ocak-ağustos döneminde toplam 762 bin 933 kişinin iş sahibi olmasını sağladı.

Geçen yıl 1 milyon 57 bin kişiyi işle buluşturup 1 milyon sınırını aşan İŞKUR, bu yıl sonunda 1 milyon 250 bin kişiyi işe yerleştirmeyi hedefliyor.

"İşlerin yüzde 99,4'ü özel sektörden"

İşverenlerce, İŞKUR'a geçen ay 186 bin 886 iş ilanı verilirken, ocak-ağustos döneminde verilen iş ilanları 1 milyon 691 bin 331'e ulaştı. Açık işlerin yüzde 99,4'ü özel sektörden geldi.

Kuruma kayıtlı işsiz sayısı ise geçen ay itibarıyla 2 milyon 751 bin 845 kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 48'i erkek, yüzde 52'si kadınlardan oluştu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 34'ünün 15-24 yaş grubunda olması dikkati çekti.

"366 bin 337 bireysel görüşme yapıldı"

İŞKUR tarafından meslek eğitimine başlayacak olan gençlere meslek danışmanlığı boyutunda, ilk kez çalışma hayatına atılacak olanlara, uzun süreli işsizlere, işsizlik sigortası ödeneği alanlar ile meslek değiştirmek isteyenlere de iş danışmanlığı boyutunda hizmet sunuluyor.

Bu kapsamda, geçen ay Kurum personelince iş arayanlarla 366 bin 337 bireysel görüşme gerçekleştirildi, 278 okul ziyaret edildi.

İstihdam seferberliğiyle İstanbul'da 176 bin kişi işe girdi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İstanbul İl Müdürü Yunus Yelmen, istihdam seferberliği kapsamında bu yılın ocak-ağustos döneminde İstanbul’da özel sektöre İŞKUR tarafından 176 bin 481 kişinin işe yerleştirildiğini bildirdi.

Yelmen yaptığı açıklamada, istihdam seferberliği kapsamında bu yılın ocak-ağustos döneminde İstanbul’da özel sektöre İŞKUR tarafından 176 bin 481 kişinin işe yerleştirildiğini belirterek, işe yerleşenlerin yüzde 61,3’ünün erkek (108 bin 171 kişi), yüzde 38,7’sinin ise kadın (68 bin 310 kişi) olduğunu bildirdi.

İstihdam seferberliğine en büyük desteği hizmet sektörü verdi

Yelmen, istihdam seferberliği kapsamında en fazla işe yerleştirmenin yüzde 74 oranında hizmet sektöründe olduğunu aktararak, sanayi sektörünün oranının ise yüzde 26 olduğunu bildirdi.

Hizmet sektörü içerisinde Toptan ve perakende ticaret motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, diğer hizmet faaliyetleri, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler ve sanayi sektörü içinde ise imalat ve inşaatın ön plana çıktığına işaret eden Yelmen, şunları kaydetti:

"2018 yılı ilk sekiz ay itibarıyla İstanbul’da 506 bin 45 kişilik açık iş talebi alınmıştır. 20 Eylül 2018 tarihinde aktif olarak İstanbul’da 28 bin 379 kişilik özel sektör açık iş ilanı bulunmaktadır. 2018 yılı ilk sekiz ay itibarıyla en fazla açık iş yüzde 66 oranında hizmet sektöründe olmuştur. Sanayi sektörünün oranı ise yüzde 34’dür. Hizmet sektörü içerisinde Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, diğer hizmet faaliyetleri, idari ve destek hizmet faaliyetleri ve sanayi sektörü içinde ise imalat ve inşaat ön plana çıkmıştır."

Yelmen, bu yılın ocak-ağustos döneminde İstanbul’da 549 bin 755 kişi iş arama amacıyla kuruma başvuru yaptığını belirterek, söz konusu dönemde 73 bin 485 özel sektör işyeri ziyaretinin gerçekleştiğini kaydetti.

Kaynak: AA