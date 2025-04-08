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Ekonomi
TRT Haber 08.04.2025 10:01

İŞKUR aracılığıyla istihdam destekleyici uygulamalar devam ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İŞKUR aracılığıyla istihdam destekleyici uygulamalarımıza devam ediyoruz. Ocak-Mart aylarında toplam 315 bin 721 işe yerleştirmeye aracılık ettik" açıklamasını yaptı.

İŞKUR aracılığıyla istihdam destekleyici uygulamalar devam ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak-mart 2025 dönemi İŞKUR rakamlarını açıkladı:

"İŞKUR aracılığıyla istihdam destekleyici uygulamalarımıza devam ediyoruz. Ocak-Mart aylarında toplam 315 bin 721 işe yerleştirmeye aracılık ettik.

765 bin 930 bireysel görüşme ve 188 bin 823 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 532 bin 192 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik.

Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda işgücü piyasalarının güncel ihtiyaçlarının karşılanması ve istihdamımızın korunarak artırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. "

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