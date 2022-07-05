Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 11:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İşçi emeklileri için bayram ikramiyeleri bugün başlıyor
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor. Maaş tarihleri 17-21 Temmuz arasında olan 4/A'lı işçi emeklileri için ikramiye ödemeleri bugün başladı. Ödemeler, 8 Temmuz'a kadar sürecek.
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor.
Maaş tarihleri 17-21 Temmuz arasında olan 4/A'lı işçi emeklileri için ikramiye ödemeleri bugün yapılacak.
22-26 Temmuz tarihlerinde maaş alanlara ise ikramiyeleri 6 Temmuz'da ödenecek.
Maaş tarihi 2-5 Temmuz arası olan 4/C'li memur emeklileri, ikramiyelerini yine aynı tarihte alacak.
Ödemeler 8 Temmuz'a kadar sürecek
4/B'li Bağ-Kur emeklileri için ise ikramiye ödemeleri 7 Temmuz'da yapılacak. Ödemeler 8 Temmuz'a kadar devam edecek.
Daha önce 1100 lira olarak ödenen ikramiye bu bayramda da aynı miktarda hesaplara yatırılacak.
Etiketler: Emekli
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