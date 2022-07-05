Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor.

Maaş tarihleri 17-21 Temmuz arasında olan 4/A'lı işçi emeklileri için ikramiye ödemeleri bugün yapılacak.

22-26 Temmuz tarihlerinde maaş alanlara ise ikramiyeleri 6 Temmuz'da ödenecek.

Maaş tarihi 2-5 Temmuz arası olan 4/C'li memur emeklileri, ikramiyelerini yine aynı tarihte alacak.

Ödemeler 8 Temmuz'a kadar sürecek

4/B'li Bağ-Kur emeklileri için ise ikramiye ödemeleri 7 Temmuz'da yapılacak. Ödemeler 8 Temmuz'a kadar devam edecek.

Daha önce 1100 lira olarak ödenen ikramiye bu bayramda da aynı miktarda hesaplara yatırılacak.

