Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
ÇAYKUR ikinci sürgün kotasını açıkladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ÇAYKUR, ikinci sürgün döneminde dekar başına 550 kilogram yaş çay alacak.
ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, ikinci sürgün yaş çay alımlarının, bugün itibarıyla başladığı belirtildi.
Bütün fabrikalarda yaş çay alımı öncesi hazırlıkların tamamlandığı ifade edilen açıklamada, dekara 550 kilogram alım kotası uygulanacağı aktarıldı.
Açıklamada, ikinci sürgün kampanya döneminde üreticilerin hasat olgunluğuna ulaşan çaylarını bekletmeden bir an evvel toplamalarının menfaatlerine olacağı kaydedildi.
Etiketler: Tarım Üretimi
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