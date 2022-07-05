Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2022 fiyatı... 5 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,807 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 5 Temmuz’da gram altın 983 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2022... 5 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları…
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 983,1 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, ons altındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 977,5 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışının 0,6 üzerinde 983,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.612 lira, Cumhuriyet altını da 6.587 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, su dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.807,3 dolardan işlem görüyor.
Analistler, dünya genelinde güçlenmeye devam eden resesyon endişeleri ve enflasyona ilişkin belirsizlikler arasında, altın fiyatlarının yön arayışının sürdüğünü söyledi.
Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksleri'nin (PMI) takip edileceğini aktaran analistler, ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 983 lira 30 kuruşken satışı ise 983 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.612 lira satış fiyatı 1.627 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 5 Temmuz güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.807,31 dolar
Satış: 1.807,70 dolar
Gram
Alış: 983,30 lira
Satış: 983,50 lira
Çeyrek
Alış: 1.612,57 lira
Satış: 1.627,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 6.430,00 lira
Satış: 6.587,00 lira
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