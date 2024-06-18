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Ekonomi
AA 18.06.2024 13:11

"İş-Pozitif", 4 ayda 286 bin kadına istihdam sağladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İş-Pozitif Projesi ile 4 ayda 286 bin 940 kadının istihdamı sağlandı.

"İş-Pozitif", 4 ayda 286 bin kadına istihdam sağladı

Kadın istihdamına yönelik mesleki eğitim, teşvik ve hibe veren kamu kurumları, yetişmiş insan kaynağına sahip sivil toplum kuruluşları, üretim kapasitesine sahip kadın kooperatifleri ve istihdam sağlayan özel sektör kuruluşlarını bir araya getiren İş-Pozitif Projesi, kadın istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde kadın istihdamını artırmak için 9 Şubat'ta hayata geçirilen projeye, 8 bakanlığın yanı sıra sanayi ve ticaret odaları ile sivil toplum kuruluşları da katkı veriyor.

"İstihdam sayısı daha da artacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, projenin kayıtlı kadın istihdamına destek olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:

"İş-Pozitif sayesinde 286 bin 940 kadının istihdamla buluşmasına aracılık ettik. Bu sayı önümüzdeki dönemde daha da artacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kalkınan ve büyüyen Türkiye hedefine ulaşabilmek için kadınların istihdama katılmalarının önündeki engelleri ve riskleri azaltarak, çalışma hayatında daha fazla yer almalarına destek vermeye devam edeceğiz."

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstihdam
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