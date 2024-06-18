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Dünya
AA 18.06.2024 13:00

İngiltere, üst üste 3 yıldır G7 ülkeleri arasında en az yatırım yapılan ülke oldu

İngiltere üst üste 3 yıldır G7 ülkeleri arasında en az yatırımın yapıldığı ülke oldu.

İngiltere, üst üste 3 yıldır G7 ülkeleri arasında en az yatırım yapılan ülke oldu

Londra merkezli düşünce kuruluşu Kamu Politikası Araştırma Enstitüsü'nün (IPPR) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine dayandırdığı analizine göre, İngiltere yatırımlar açısından son 30 yılın 24'ünde G7 ülkeleri arasında alt sıralarda yer aldı.

En son 2022 yılına ilişkin karşılaştırılabilir veriler, İngiltere'de özel sektör tarafından yapılan yatırımların, üst üste üçüncü yılda da diğer tüm G7 ülkelerinden daha düşük olduğunu gösterdi.

Ayrıca, İngiltere, 31 OECD ülkesi arasında özel sektör yatırımlarında 28. sırada yer aldı.

Slovenya, Letonya ve Macaristan, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla bakımından İngiltere'den daha fazla özel sektör yatırımı çekti.

Sadece Yunanistan, Lüksemburg ve Polonya'da özel sektör yatırımları İngiltere'den daha düşük seyretti. İngiltere'nin G7 ülkeleri arasında ortalama yatırım çektiği son dönem 1990 yılı oldu.

Analize göre, İngiltere bu dönemdeki yatırım seviyesini devam ettirebilseydi ülkede 1,9 trilyon dolarında ek yatırım yapılmış olacaktı.

IPPR, ülkede 4 Temmuz'daki seçimlerin ardından kurulacak yeni hükümete elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji, altyapı, eğitim ve sağlık gibi önemli alanlarda büyüme sağlayacak yeni yatırımlar için çağrıda bulundu.

Raporun yazarlarından IPPR Ekonomi Politikaları Direktör Yardımcısı George Dibb, yatırımların ekonomilerin yakıtı olduğunu belirterek, "İngiltere'nin düşük verimlilik performansı, kötü yaşam standartlarımızın en büyük nedeni. Kaynaklar yeni yatırımlara akmada, İngiltere'nin ekonomik performansının iyileşmesini görmek zor. Biliyoruz ki kamu yatırımları özel sektörün önünü açar. Bu açıdan, hükümetin yeşil bir sanayi stratejisi geliştirerek öncülük etmesi ve işletmelere İngiltere'nin yatırım yapmak için güvenli, mantıklı ve istikrarlı bir yer olduğunu göstermesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

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