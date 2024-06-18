İsrail ordusunun gece boyu Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 17'ye yükseldi

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 256. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Nusayrat ve Bureyc mülteci kampları ile Gazze kenti, Deyr el-Belah ve Refah'a saldırılar düzenledi. Saldırılarda 17 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e ulaştı.

İsrail savaş uçaklarının Bureyc Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin birçok bölgesine de İsrail askerleri top atışlarıyla yoğun saldırılarını sürdürdü.

Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki tarım arazileri, Gazze kentindeki Tel el-Hava ve Ez-Zeytun mahalleleri de İsrail savaş uçaklarınca hedef alındı.

İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı'na şafak vakti düzenlediği hava bombardımanında 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.