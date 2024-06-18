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Ekonomi
TRT Haber 18.06.2024 11:54

Satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu satın alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticiler tarafından hayvan pazarlarına getirilen ve satılamayan kurbanlıkların, talep edilmesi durumunda Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını duyurdu.

Satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu satın alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurbanlık hayvanlarını satmak için pazara getiren üreticilerin satamadığı hayvanlar, üreticilerin bakım, besleme ve taşıma maliyeti dikkate alınarak oluşturulan Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesinden karkas et olarak Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından alınacak.

Ödemeler en geç 3 iş günü içinde yapılacak

Hayvanlarını ESK'ye satan üreticilere ödemelerin en geç 3 iş günü içinde yapılacağı ifade edilirken, üreticilere kolaylık sağlamak için, hayvanlar bulundukları yere en yakın kesimhanede kestirilebilecek.

Hayvanlarını satmak isteyen üreticilerin, 20-28 Haziran tarihleri arasında en yakın ESK Kombina Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekecek.

Üreticilerin hayvanlarına ait kimlik bilgileri, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince kurban satışı için verilen sevk raporları, kurban pazar yeri giriş ve kira belgesiyle başvurmaları yeterli olacak.

Karkas et olarak satın alınacak

İlgili kombina müdürlüğü tarafından TÜRKVET sistemi üzerinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra, ESK'nin Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatları doğrultusunda hayvanlar karkas et olarak satın alınacak.

ESK'nin cari alım ile Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesinden alınacak hayvanların fiyatları şu şekilde:

  Cari Alım Fiyatı (TL/Karkas) Kurbanlık Alım Fiyatı (TL/Karkas)
TOSUN (YERLI) 280 320
TOSUN (ITHAL) 280 285
DUVE 270 305
INEK 260 295
KOYUN 250 280
KECI 140 170
ETİKETLER
Tarım ve Orman Bakanlığı Et ve Süt Kurumu Kurban Bayramı Hayvancılık
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