İhracatta deniz yolu öne çıkıyor

Söz konusu dönemde dış ticaretin büyük bir bölümü deniz yoluyla yapıldı. Deniz yoluyla yapılan ihracatın değeri 47 milyar 570 milyon 942 bin dolar oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 45,6 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Deniz yoluyla yapılan ihracatın toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 57,4 olarak gerçekleşti.

Dış Ticaret İstatistiklerine göre, deniz yolundan sonra en çok kara yolu kullanıldı.

İlk 4 ayda kara yoluyla yapılan ihracat 27 milyar 23 milyon 441 bin dolar oldu. Kara yolu taşıma şeklinin toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 32,6 oldu.​​​​​​​

Ocak-nisan döneminde, ihracatta hava yoluyla yapılan ihracat gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 7 milyar 311 milyon 594 bin dolar olarak gerçekleşti.

Demir yolu taşımacılığında ise ihracat gelirleri ilk 4 aylık dönemde 569 milyon 740 bin dolar oldu. Diğer ihracat gelirleri de 362 milyon 958 bin dolar olarak tespit edildi.

İthalatın büyük kısmı gemilerle yapıldı

Söz konusu dönemde Türkiye'nin 113 milyar 81 milyon 394 bin dolarlık ithalatında büyük pay 61 milyar 671 milyon 935 bin dolarla deniz yolunun oldu. Deniz yolunu 21,4 milyar dolarla kara yolu, 15,2 milyar dolarla hava yolu, 809,2 milyon dolarla demir yolu takip etti. Diğer taşıma şekilleri se 13,9 milyar dolar oldu.