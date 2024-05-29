İş makineleri sektörünün temsilcileri İstanbul'da buluştu

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) ve İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği'nden (İSDER) yapılan ortak açıklamaya göre, 17. kez düzenlenen fuarı, yaklaşık 50 bin ziyaretçi ve 5 bin kadar üst düzey uluslararası misafirin ziyaret etmesi bekleniyor.

Fuarda Çin, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerden 200’ün üzerinde yabancı firma da yer alıyor. Fuarda toplamda 300 firma stant açarken 2 bin civarında makine sergileniyor.

Fuarda büyük iş makinelerinin yanı sıra şu an Türkiye’de ilk kez seri üretilmesi hedeflenen, elektrikli ve lastik tekerlekli ekskavatör de HİDROMEK standında yerini aldı. "Opera" adı verilen ekskavatörün, operatör tarafından uzaktan kumandayla kullanılması dikkati çeken özellikleri arasında yer alıyor.

Dünyanın herhangi bir yerinde bulunan operatörün uzaktan kumandayla başka bir yerde yer alan ekskavatörü kullanması, özellikle tehlikeli işler sınıfında yer alan maden ocaklarında işçi güvenliği ve sağlığı açısından önem taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSDER Yönetim Kurulu Başkanı ve İMDER Başkan Vekili Serkan Karataş, İSDER olarak fuarın ana destekçisi olduklarını belirtti.

Dijitalleşmenin ön plana çıktığı fuarda tüm partnerlerini ve uluslararası misafirleri ağırlayarak detaylı bilgi vereceklerini kaydeden Karataş, "Aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen üreticilerinin fuara katılımıyla sektördeki aksiyonlarını yakından takip edeceğiz. Küresel ısınma ve iklim krizi nedeniyle dünyadaki iş sektörünün yönünü yeşil ekonomi ve yeşil enerjiye çevirdiği bu günlerde istif makineleri sektörü de üzerine düşen görevi yapıyor. Sektör, inovasyon, teknoloji ve dijital dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve bu gelişmelere uygun olarak kendini yeniliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İMDER ve İSDER Genel Sekreteri Oğuz Yusuf Yiğit ise Türkiye iç pazarında satılan istif makinelerinden yarısından çoğunun elektrikliye döndüğünü belirtti. İş makinesi tarafında da hem hidrojen hem hibrit hem de elektrikli makine bulunduğunu aktaran Yiğit, dünyada halihazırda son teknolojiyle üretilen makinelerin hepsinin fuarda sergilendiğini kaydetti.

Yiğit, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yerli firmalarımızda standartlara uygun bir şekilde üretilen faz 5 motorlu yeni ekskavatörler mevcut. Bu tarz büyük makineleri dünya standartlarına uygun bir şekilde üretip piyasaya sürmek biraz zor. Bunu yapan ender ülkelerden biriyiz. Bugün baktığınız zaman dünyada ekskavatör üretebilen az sayıdaki üreticilerden biri de Türkiye."